Кремль выразил соболезнования родным жертв теракта в Нью-Йорке

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал атаку в Нью-Йорке «бесчеловечной и трагической», сообщает ТАСС.

«Мы соболезнуем, это трагическая атака, бесчеловечная», - заявил Песков.

31 октября в Нью-Йорке уроженец Узбекистана Сайфулло Саипов совершил наезд на пешеходов, а затем открыл стрельбу по горожанам.

Президент США Дональд Трамп назвал исполнителя теракта в Нью-Йорке «больным и психически неуравновешенным человеком».

Власти США считают случившееся терактом. Известно о восьми погибших, еще 15 раненых находятся в тяжелом состоянии.

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев заявил, что Россия может оказать содействие Соединенным Штатам в расследовании атаки в Нью-Йорке.

«Если потребуется помощь, уверен, что Россия не заставит себя ждать. В таких случаях соображения как гуманитарного характера, так и противодействия террору должны быть выше межгосударственных разногласий», — сообщил он РИА Новости.