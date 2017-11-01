Кремль выразил соболезнования родным жертв теракта в Нью-Йорке
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал атаку в Нью-Йорке «бесчеловечной и трагической», сообщает ТАСС.
«Мы соболезнуем, это трагическая атака, бесчеловечная», - заявил Песков.
31 октября в Нью-Йорке уроженец Узбекистана Сайфулло Саипов совершил наезд на пешеходов, а затем открыл стрельбу по горожанам.
Президент США Дональд Трамп назвал исполнителя теракта в Нью-Йорке «больным и психически неуравновешенным человеком».
Власти США считают случившееся терактом. Известно о восьми погибших, еще 15 раненых находятся в тяжелом состоянии.
Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев заявил, что Россия может оказать содействие Соединенным Штатам в расследовании атаки в Нью-Йорке.
«Если потребуется помощь, уверен, что Россия не заставит себя ждать. В таких случаях соображения как гуманитарного характера, так и противодействия террору должны быть выше межгосударственных разногласий», — сообщил он РИА Новости.
В Нью-Йорке грузовой автомобиль проехал несколько кварталов по тротуарам и проезжей части. Погибли восемь человек pic.twitter.com/Hf66UBv8RQ— Настоящее Время (@CurrentTimeTv) 1 ноября 2017 г.