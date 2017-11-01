МОК пожизненно дисквалифицировал лыжников из РФ

Комиссия Международного олимпийского комитета пожизненно отстранила российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова от соревнований из-за нарушения антидопинговых правил. Об этом сообщает РИА Новости.

Комиссия также аннулировала их результаты на Олимпийских играх–2014 в Сочи. Теперь спортсмены пожизненно не смогут выступать на Играх, начиная с ОИ-2018 в южнокорейском Пхенчхане. «Это не включает в себя запрет на регулярные соревнования, проводимые под эгидой Международной федерации лыжного спорта»,— пояснил ТАСС адвокат спортсменов Кристоф Вишеманн.

Теперь комиссии предстоит рассмотреть дела Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Евгении Шаповаловой и Юлии Ивановой.

Отметим, в декабре 2016 года российских лыжников отстранили от соревнований на основании того, что они являлись фигурантами доклада независимого эксперта Всемирного антидопингового агентства Ричарда Макларена.