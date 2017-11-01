Граница Крыма и Украины вновь открыта

В Крыму на границе с Украиной возобновлена работа трех автомобильных пропускных пунктов. Об этом «Интерфаксу» сообщил представитель пограничного управления ФСБ России по республике.

По его словам работа пунктов «Армянск», «Джанкой» и «Перекоп» была приостановлена по техническим причинам.

Глава Крыма Сергей Аксенов подтвердил повреждение двух газопроводов и ЛЭП.

Аксенов также сообщил, что энергоснабжение оперативно восстановлено по резервной нитке. Восстановительные работы на газопроводах продолжаются.