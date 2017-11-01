В центре Нью-Йорка мужчина выстрелил в женщину и покончил с собой

В районе Манхэттена 31 октября около 8 часов утра неизвестный выстрелил в женщину, а затем себе в голову, сообщает New York Post.

Инцидент произошел около колледжа Cooper Union, когда женщина вышла из машины. Свидетель происшествия сообщил, что охранял брошенный стрелком пистолет, пока четверо мужчин пытались оказать женщине помощь.

Полиция считает, что причиной нападения были личный конфликт. Мужчина и женщина были знакомы, хотя степень их отношений пока не выяснена. Полиция сообщила, что пострадавшая была доставлена в больницу в критическом состоянии.