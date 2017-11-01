ФАС заявила о риске подорожания лекарств из-за новой системы учета

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предупредила, что ожидает с нового года подорожания жизненно важных лекарств. Из-за введения новой системы закупок и несовершенства реестра лекарств цены могут подняться на 30%, пишет РБК.

Речь идет об информационной аналитической системе (ИАС), которая в тестовом режиме используется Минздравом РФ с весны 2017 года. ИАС автоматически устанавливает максимальную цену на медикаменты исходя из данных государственной базы лекарств.

Таким образом власти хотели исключить случаи намеренного завышения их стоимости, но эффект может оказаться прямо противоположным.

Об этом на Фарма Форуме РБК заявил начальник Управления контроля социальной сферой и торговлей Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Тимофей Нижегородцев. Он отметил, что «есть очень серьезная проблема, которая во многом может обессмыслить и обесценить»нововведение — работа ИАС основана на данных каталога лекарственных препаратов, который находится в «неудовлетворительном состоянии», так как в базе нет единообразия.