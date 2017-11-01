В Ирландии арестованы активы совладельца «ВИМ-Авиа» Мурсекаева
Ирландский Высокий суд наложил временный арест на три компании, связанные с совладельцем «Вим-Авиа» Рашидом Мурсекаевым. Об этом пишет Bussiness Irish.
Речь идет о доверительных акциях Fastway Leasing, Avion Leasing Ltd и City Leasing, которые запрещается передавать или продавать кому-либо без разрешения суда. Все компании зарегистрированы в Дублине и Лимерике.
Рашил Мурсекаев и его жена Светлана покинули Россию после возбуждения уголовного дела в адрес топ-менеджеров «Вим-Авиа» по статье о мошенничестве. Их местонахождение неизвестно.
Имущество российского бизнесмена арестовано по ходатайству компании Unique Air Cargo, зарегистрированной в США и входящей в группу «Волга-Днепр». Адвокат Эндрю Фитцпатрик утверждает, что фирма еще в 2013 году затребовала с компании ACG Air Cargo четыре миллиона евро долга. Поручителем выступал Мурсекаев, который не выполнил свои долговые обязательства.
Суд отложил рассмотрение дела до следующей недели.