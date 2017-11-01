Навальный решил подать в суд на Путина и изменить формат митингов

Оппозиционер Алексей Навальный заявил, что каждую неделю его штаб получает от российских властей до 200 «абсолютно незаконных» отказов на проведение митингов.

Он заявил, что незаконные «синхронные» запреты координируются Москвой. В частности, лично президентом РФ Владимиром Путиным, который боится его избирательной кампании.

Поэтому Алексей Навальный заявил, что в ближайшее время подаст на Путина и его администрацию в суд. Оппозиционер также сообщил о переходе встреч с избирателями в другой формат — они будут проходить на частной земле и в частных помещениях. 29 октября в Тамбове один из местных бизнесменов предоставил участок торгового центра для встречи оппозиционеров. 4 ноября в Иркутске состоится митинг в мебельном центре. Площадку предоставил его владелец.