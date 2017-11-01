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01 ноября 2017, 12:18
Рамзан Кадыров спецслужбы убийство Украина Чечня

Кадыров назвал организаторов убийства Амины Окуевой

На месте убийства Амины Окуевой
На месте убийства Амины Окуевой
Кадр видео

Чеченский лидер Рамзан Кадыров спустя более чем сутки после покушения на «чеченскую снайпершу» Амину Окуеву и ее мужа Адама Осмаева прокомментировал случившееся, возложив ответственность за гибель женщины на украинские спецслужбы.

«Перефразируя Тараса Бульбу, можно сказать, кто породил, тот и убил», – написал Кадыров в Telegram, добавив, что об этом «в Киеве прекрасно знают».

Выдвинутые украинской стороной версии о «чеченском следе» в убийстве Окуевой Кадыров сравнил с поисками медвежьего следа в ситуации, когда «медведь стоит перед тобой», а саму попытку свалить вину на Чечню – решением «пристрелить не двух, а трех зайцев».

Оно, как утверждает чеченский лидер, было мотивировано желанием украинских спецслужб «избавиться от родной бандитки», отвлечь внимание «западных хозяев» от антиправительственных митингов и заодно в очередной раз обвинить Россию во всех бедах Украины.

Поэтому, отметил Кадыров, Никифорова (Амину Окуеву до смены имени звали Анастасией Никифоровой) была «безжалостно расстреляна своими же родными спецслужбами».

Напомним, Окуева была убита в понедельник вечером: автомобиль, в котором находились они с мужем, обстреляли неизвестные.

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