Дальнобойщики снова начнут протесты против «Платона»

Дальнобойщики организуют новую масштабную акцию протеста в декабре. Об этом сообщает журналист «Эха Москвы в Петербурге» Арсений Веснин в своем твиттере.

Забастовка по всей стране начнется 15 декабря.

!!! Дальнобйощики объявляют новую забастовку. 15 декабря начнётся. Приурочена к началу президентской компании. pic.twitter.com/JEVJBhnQpI — Арсений Веснин (@ars_ves) 1 ноября 2017 г.

Между тем в комментарии телеканалу Дождь Андрей Бажутин, председатель Объединения перевозчиков России, заявив, что забастовка действительно состоится, но не назвал дату ее начала.

По его словам, участники акции будут требовать изменений только в транспортной отрасли, включая систему «Платон». На этот раз никаких требований отставки правительства звучать не будет, так как «грядут президентские выборы, и кабмин будет распущен».