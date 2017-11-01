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01 ноября 2017, 15:50
биология генетика животноводство сельское хозяйство

Прочитан геном домашнего буйвола

Pixabay

Международный коллектив ученых секвенировал геном домашнего буйвола – животного, которое играет важную роль в сельском хозяйстве многих стран.

Приручение буйвола произошло около пяти тысяч лет назад. Мировое поголовье домашних буйволов насчитывает около 195 миллионов, из которых 188 миллионов живут в Азии. Они разводятся в 120 странах, преимущественно тропической и субтропической зоны. Буйволы используются в первую очередь как рабочий скот, а также дают молоко. Мясо буйволов очень жесткое, поэтому его едят редко, хотя в Индии, где из-за религиозного запрета не употребляется говядина, мясо буйволов продается.

Существует две разновидности одомашненных буйволов. Так называемый речной буйвол (Bubalus bubalis bubalis) наиболее распространен, а от Западной Индии до Южной Европы оказывается единственным вариантом домашнего буйвола. Другая разновидность – болотный буйвол (B. b. carabanensis) – наиболее часто встречается в Восточной Азии: в Индии, Китае, странах Индокитая, на Филиппинах и в Индонезии. При этом геном речного буйвола составляют 50 хромосом, а болотного – 48. Речные буйволы в Италии дают за 270-дневный период лактации более 2000 килограммов молока, содержащего с 8,1 % жира и 4,6 % белка (из этого молока делается сыр моцарелла). Индийские породы Нили-Рави и Джаффарабади дают примерно такое же количество молока, но за 319-дневный период, а содержание жира достигает в нем 7,6 %. Болотные буйволы дают значительно меньше молока (в среднем 350 кг за лактацию) и используются преимущественно как рабочих скот.

В нынешней работе исследовался геном речного буйвола с использованием образцов, полученных от 73 животных четырех различных пород. Для определения функций различных генов исследователи также проанализировали транскриптомы (все молекулы РНК, синтезируемые по данной ДНК) в 30 типах тканей буйволов. Это позволило уточнить, какие гены в каких клетках активно работают. В итоге было выявлено 21 711 генов, кодирующих различные белки.

Исследователи сообщили о своих результатах и ​​анализе в двух статьях, опубликованных журналами GigaScience и PLOS ONE.

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