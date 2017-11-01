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01 ноября 2017, 14:02
астрономия космос планетология

На карликовой планете Церера когда-то имелся океан

Церера
Церера
NASA/JPL-Caltech/UCLA/MPS/DLR/IDA

В двух исследованиях, основанных на данных, которые прислал на Землю космический аппарат Dawn, делаются выводы, что карликовая планета Церера, возможно, еще сохраняет геологическую активность, а на ее поверхности когда-то имелся обширный океан.

Церера – самый большой объект основного пояса астероидов, на ее долю приходится почти треть всей массы астероидного пояса. Радиус Цереры равен 481,5 километра на экваторе и 445,5 километра у полюсов. С марта 2015 года на орбите вокруг Цереры находится космический аппарат Dawn, который уже передал немало новой информации о ней.

В работе, выполненной коллективом во главе с Антоном Ермаковым из отделения наук о Земле, атмосфере и планетологии (Department of Earth, Atmospheric and Planetary Science) Массачусетского технологического института и Лаборатории реактивного движения НАСА, данные о форме Цереры и ее гравитации, собранные аппаратом Dawn, использовались для выяснения ее внутренней структуры и состава. Авторы исследования приходят к выводу, что Церера была геологически активна в самом недавнем прошлом, а возможно геологическая активность на ней сохраняется и сейчас.

Три крупных кратера Цереры (Оккатор, Керван и Ялоде) и самая высокая на ней гора Ахуна связаны с гравитационными аномалиями, то есть отличия реальной гравитации карликовой планеты в этих местах от теоретически предсказанной объясняются наличием в ее недрах каких-то структур. «Церера изобилует гравитационными аномалиями, связанными с выдающимися геологическими особенностями, – говорит Антон Ермаков. – В случае с Ахуной и Октатором аномалии могут использоваться, чтобы лучше понять происхождение этих признаков, которые, предположительно, являются проявлениями криовулканизма». Статью Антона Ермакова и его коллег опубликовал Journal of Geophysical Research: Planets.

В другой работе, напечатанной в журнале Earth and Planetary Science Letters, авторы предприняли попытку определить строение коры и более глубоких слоев Цереры на основе детального изучения топографии ее поверхности. Роджер Фу (Roger Fu) из Гарвардского университета и его коллеги полагают, что значительная часть коры Цереры образована кристаллическими газовыми гидратами. На Земле такие породы встречаются в зонах многовековых океанических отложений или вечной мерзлоты. В гидратах молекулы газов заключены внутрь каркасов из молекул воды и связаны с ними силами Ван-дер-Ваальса.

Ученые полагают, что когда-то поверхность Цереры обладала более выраженными элементами рельефа, которые сейчас сглажены. Такой тип эволюции требует высокопрочной коры, покоящейся на более деформируемом слое, который, по мнению авторов, содержит немного жидкости. «Большая часть древнего океана Цереры теперь заморожена и связана в коре, оставаясь в форме льда, газовых гидратов и солей – говорят исследователи. – Это продолжается более четырех миллиардов лет. Но, возможно, есть и остаточная жидкость, значит, этот океан еще не полностью заморожен».

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