Морской моллюск предпочитает меню «два в одном»

Исследователи с некоторым удивлением обнаружили, что морской голожаберный моллюск выбирает добычу, которая сама уже кого-то съела, и получает таким образом дополнительное питание.

Моллюск Cratena peregrina – существо длиной от двух до пяти сантиметров, обитающее на дне в Средиземном море и восточной Атлантике, на глубинах от пяти до пятидесяти метров. Голова и тело у него молочно-белого цвета, выросты на его теле – жабры – могут быть ярко-красными, фиолетовыми, коричневыми или синими, а их кончики окрашены в люминесцентный синий цвет. На голове есть пара оранжевых выростов – это органы чувств ринофоры, и пара белых щупалец, служащих для захвата пищи. Жить этот моллюск предпочитает среди зарослей гидроидных полипов из рода Eudendrium. Ими он регулярно питается.

Наблюдая за этими существами, ученые отметили, что они с завидным постоянством выбирают те полипы, которые сами недавно захватили пищу, но еще не успели переварить ее. Наблюдение проверили в серии экспериментов, когда моллюскам предлагался выбор между только что поевшими и пустыми полипами. Всё подтвердилось: значительное предпочтение моллюски отдавали полипам с добычей.

Каким образом моллюск различает полипы, остается пока непонятным. Исследователи полагают, что он реагирует на химические вещества, выделяемые полипом в процессе захвата и переваривания пищи, или же он способе реагировать на микровибрации воды, вызванные добычей внутри полипа.

Авторы исследования считают, что данная привычка полезна как для голожаберного моллюска, так и для самих полипов. Моллюск получает дополнительное питание и в результате он съедает меньше полипов, чем мог бы, поэтому колония полипов несет меньший ущерб.

Исследование опубликовано в журнале Biology Letters.