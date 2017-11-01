Роскомнадзор разъяснил порядок блокировки анонимайзеров

В связи с вступлением в силу закона о «блокировке анонимайзеров» и VPN-сервисов в рунете руководитель Роскомнадзора Александр Жаров дал ряд разъяснений.

По его словам, закон должен реализовываться на практике следующим образом: «Роскомнадзор направляет проксирующему сервису VPN или "анонимайзеру" требование о подключении к ФГИС с целью ограничения доступа к запрещенным в РФ интернет-ресурсам, на подключение дается 30 дней».

Если требование не выполняется, Роскомнадзор вправе принять решение об ограничении доступа к конкретному сервису, говорится на сайте ведомства.

Закон обязывает операторов интернет-поисковиков убрать ссылки на сайты, заблокированные на территории России, из результатов поисковой выдачи.

Подытоживая свой комментарий, Жаров декларировал «максимальную открытость» возглавляемого им ведомства «по любому информационному поводу», относящемуся к его компетенции ведомства, и выразил надежду на «взаимность» со стороны журналистов.