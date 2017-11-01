Банки Ротенбергов и Ковальчука получили доступ к госденьгам

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжения, которые позволят банкам «Северный морской путь» (СМП) и «Россия» работать с государственными средствами. Как уточняет РБК, банки принадлежат братьям Ротенбергам и Юрию Ковальчуку.

В соответствии с распоряжением премьера, банк «Россия» сможет на своих депозитах размещать средства федерального бюджета, а также деньги, зарезервированные на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Медведев разрешил банку СМП размещать на своих депозитах страховые средства, и временно свободные средства госкорпораций и госкомпаний.

В конце сентября СМИ сообщили, что принадлежащая «Рособоронэкспорту» Российская финансовая корпорация (РФК) является основным кандидатом на роль специализированного банка, который будет обслуживать оборонно-промышленный комплекс (ОПК). Необходимость выделения банка для работы с ОПК источники изданий связали с антироссийскими санкциями, в результате которых государственные банки могут лишиться возможности работать с оборонными предприятиями.