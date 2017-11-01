В Крыму обнаружили еще один поврежденный газопровод

Глава компании «Крымгазсети» Сергей Тарасов сообщил РИА Новости о еще одном поврежденном газопроводе в районе крымского села Запрудное.

«Газопровод среднего давления, диаметр 270 мм поврежден в районе села Запрудное (южный берег Крыма). Характер повреждений говорит о том, что это также могла быть диверсия», — сказал Тарасов. Он добавил, что в настоящее время изучается место повреждения трубы, так как характер повреждений свидетельствует о механическом воздействии.

Ранее Национальный антитеррористический комитет сообщал, что в районе села Виноградное близ Алушты повреждена линия газопровода среднего давления. Были обнаружены следы его внешнего повреждения.

Кроме того, «Крымэнерго» заявил о повреждении двух ЛЭП около Алушты, которые обеспечивали электричеством весь южный берег Крыма.