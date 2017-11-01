Экс-полковник угрозыска получил 9 лет за взятку от ОПГ

Решением Замоскворецкого суда Москвы экс-сотрудник Главного управления уголовного розыска МВД, полковник Вадим Шавлохов приговорен к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Шавлохову также запретили занимать должности в правоохранительных органах в течение трех лет после освобождения, а звания он лишился, говорится в сообщении Следственного комитета.

Экс-сотрудника угрозыска признали виновным в том, что он передал преступной группе Аслана Гагиева, участники которой убили 60 человек, копию некого служебного документа – разумеется, за плату. Тем самым полковник затруднил расследование уголовного дела в отношении банды.

Еще одним наказанием для Шавлохова стал штраф в размере, десятикратно превышающем полученную им взятку, – 16,5 млн рублей. Прокурор между тем просил более сурового приговора – 12 лет строгого режима и штраф в 70 раз больше суммы взятки.

Группировка Гагиева возникла в 2004 году, ее жертвами стали высокопоставленные чиновники из российских регионов, бизнесмены и сотрудники правоохранительных органов. Гагиев пытался уйти от ответственности, покинув страну, но в сентябре суд Вены согласился экстрадировать его в РФ.

Большинство бывших членов банды получили длительные сроки лишения свободы.