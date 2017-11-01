Уникальные камеры для фиксации нарушений ПДД установят в Татарстане

На автодорогах Татарстана будет установлено оборудование нового поколения — «Автодория 3.0» для фиксации нарушений правил дорожного движения. Разработчик инновационных камер – резидент ИТ-кластера Фонда «Сколково» компания «Автодория». По инициативе ГИБДД республики, оборудование появится на шести наиболее аварийно опасных трассах. Установка камер запланирована на ближайший год.

«Совместно с ГИБДД Татарстана мы организовали опытные участки контроля между уже установленными зонами контроля системы «Автодория», наиболее длинным из которых стал участок автомобильной дороги «Казань-Оренбург» протяжённостью 56 км, –рассказывает о реализации проекта Антон Куховаренко, Технический директор одноименной компании. – Практика показывает, что после установки системы контроля скорости аварийность снижается до 50%, а количество нарушителей на контролируемых участках сокращается на 30%. Новая технология не ведет к удорожанию системы для региона».

В основе работы камер – запатентованная технология отправки информации по низкоскоростным каналам связи. Они работают от автономных источников энергии и могут применяться как в стационарном, так и в переносном варианте. «Автодория 3.0» фиксирует 17 типов нарушений ПДД и может быть интегрирована с другими камерами системы в единую зону контроля, что важно для обеспечения дополнительной безопасности на сложных участках дорог.

Разработанная резидентом «Сколково» система может передавать информацию о нарушениях при отсутствии стабильного канала передачи данных и работать там, где нет постоянного источника электропитания. Это позволяет сократить затраты на внедрение системы в отдаленных районах. Кроме того, инновационные камеры «Автодории» незаметны для устанавливаемых в автомобилях радар-детекторов и позволяют существенно снизить количество аварий на контролируемых участках.

«”Автодория” уникальна тем, что эффект от внедрения их решений измеряется в реальных показателях снижения количества ДТП в регионах, где внедряются такие проекты, – комментирует разработку резидента Павел Кривозубов, Руководитель направления «Робототехника и искусственный интеллект» ИТ-кластера Фонда «Сколково». – Это подчеркивает важность работы “Сколково” как института развития, который помогает компаниям, создающим жизненно важные решения. “Автодории”, в частности, Центр интеллектуальной собственности “Сколково” оказал помощь в патентовании решений компании. И теперь компании значительно проще реализовывать свои проекты на российском и зарубежных рынках».

Технологические решения компании уже внедрены в 17 регионах России. «Автодория» стала первой российской системой фотофиксации, позволяющей фиксировать среднюю скорость движения транспортных средств, что, в свою очередь, побуждает водителей соблюдать скоростной режим на всём пути следования, а не в отдельной точке. Половина всех камер фотофиксации нарушений ПДД на загородных трассах России — это система контроля средней скорости «Автодория», отмечает Антон Куховаренко.