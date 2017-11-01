В Совфеде призвали российские компании не размещать рекламу в Twitter

Глава рабочей группы комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Олег Морозов сообщил о принятой рекомендации российским компаниям не размещать рекламу в Twitter. Об этом сообщил «Интерфакс».

Заседание группы состоялось в связи с решением руководства соцсети о запрете размещения рекламных постов в аккаунтах RT (Russia Today) и Sputnik. Рекомендация была принята в качестве зеркальной меры «на дискриминационные действия властей США в отношении российских СМИ».

«Органы госвласти США и спецслужбы открыто посягают на свободу слова, фактически принуждая отдельные коммерческие компании к участию в антироссийских акциях», — заявил Морозов.

Он также выразил надежду, что отказ российских игроков от рекламы в Twitter обернется для соцсети многомиллионными убытками.