В РКН рассказали о согласии всех VPN-сервисов на блокировку запрещенных сайтов

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров сообщил РБК, что наиболее популярные в России VPN-сервисы и анонимайзеры согласились принять к исполнению вступивший 1 ноября закон о блокировке сайтов.

«В России есть 25-30 проксирующих и VPN-сервисов, популярных у населения. Среди них — cameleo.ru, 2ip.ru и другие. Они все выразили готовность исполнять закон, у нас в беседе с ними не возникло какого-то непонимания. Понятно, что есть еще сотни тысяч мелких и кустарно написанных VPN — сделать такой сервис, в принципе, не сложно. Но закон ориентирован, в первую очередь, на наиболее популярные у граждан сервисы», — сообщил Жаров.

Глава Роскомнадзора отметил, что его ведомство еще никаким сервисам требования не рассылало, так как не получало представлений от правоохранительных органов. По словам Жарова, никакие действия до получения подобной информации Роскомнадзор предпринимать не будет.

Александр Жаров также отметил, что в реестре сейчас содержится не менее 90 тысяч дублирующих или устаревших записей о запрещенных сайтах. К началу 2018 года их количество должно сократиться примерно до 50 тысяч.

Глава Роскомнадзора отметил, что закон не распространяется на VPN-сервисы, которые используются компаниями в технологических целях.

«Компании, в случае получения уведомления от Роскомнадзора, могут обратиться в правоохранительные органы с разъяснением о том, что VPN-сервис необходим им для собственных технологических целей и используется только определенным кругом лиц, например, сотрудниками», — подчеркнул Александр Жаров.