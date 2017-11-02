Двух обвиняемых в хищениях при строительстве Восточного отправили в СИЗО

Дальневосточный окружной военный суд изменил меры пресечения бывшему главе «Дальспецстроя» Юрию Хризману и главному бухгалтеру предприятия Владимиру Ашихмину, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Оба сотрудника проходят по уголовному делу о хищении денег при строительстве космодрома Восточный.

По версии следствия, в 2006-2009 годах организованная группа похитила около 106 млн рублей компании «Дальспецстрой», относившейся к Спецстрою России.

Кроме этого, по данным СК, Хризман и Ашихмин использовали авансы по 11 государственным контрактам на цели, не связанные со строительством Восточного, причинив бюджету ущерб в 5,2 млрд рублей.

По делу также проходят сын главы «Дальспецстроя» Михаил Хризман и бывший председатель Хабаровской краевой думы Виктор Чудов.