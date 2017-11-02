Group-IB начала сотрудничество с Интерполом в поиске организаторов атаки Bad Rabbit

Международная компания, специализирующаяся на предотвращении и расследовании преступлений с использованием высоких технологий Group-IB начала сотрудничество с Интерполом, пишет RNS. Она уже передала «цифровые следы» хакеров, причастных к атаке Bad Rabbit.

«Мы установили домен, с которого осуществлялась загрузка вируса-шифровальщика Bad Rabbit, кому он принадлежал, а также связи между этим доменом и его владельцем с предыдущими атаками», — рассказали агентству в Group-IB.

Основатель и глава компании Илья Сачков заявил, что сотрудничество с Интерполом даст синергетический эффект и уже в ближайшее время будет достигнут значительный прогресс как в отношении расследования Bad Rabbit, так и ряда других хакерских атак и группировок.

24 октября специалисты «Лаборатории Касперского» заявили, что атака вируса-шифровальщика BadRabbit была целенаправленной и большинство пострадавших находятся в России не случайно.

Вирус поразил издания «Интерфакс», «Фонтанка» и «Новая газета — Балтия». Кроме того, пострадали министерство инфраструктуры Украины, аэропорт в Одессе и киевское метро.

Агентство «Интерфакс» сумело частично восстановить свою работу 25 октября.