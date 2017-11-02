Роскомнадзор заблокировал 13 сайтов о криптовалютах

Роскомнадзор заблокировал 13 интернет-сайтов, специализирующихся на торговле криптовалютами или распространяющих информацию о них, сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Роскомнадзоре отметили: «Ограничение доступа к таким интернет-ресурсам осуществляется на основании вступивших в законную силу судебных решений, досудебная блокировка подобных сайтов российским законодательством не предусмотрена. В настоящий момент Роскомнадзором обработано 22 таких судебных решения. На их основании в Единый реестр внесено 24 сайта (или страниц сайтов). Из них, в отношении 13 сайтов (или страниц сайтов) информация направлена в адрес операторов связи для ограничения к ним доступа на территории РФ».

С остальным упомянутых ресурсов запрещенная информация удалена, поэтому сайты были исключены из Единого реестра запрещенной информации.