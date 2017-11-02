В Минобороны РФ сочли бомбу с химзарядом в Хан-Шейхуне наземной

Представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков опроверг выводы международной комиссии о том, что бомбу в Хан-Шейхуне сбросила на город сирийская авиация. Об этом пишет «Интерфакс».

«На данной фотографии нам выдают за остаток авиабомбы непонятный лист металла, который имеет характерные замины и характерные порывы, что свидетельствует о том, что металл этот довольно-таки пластичный. Такой металл применяется для изготовления водопроводных труб, что говорит о том, что боеприпас был самодельный, изготовлен из водопроводной трубы и уложен на поверхность грунта», — сказал Конашенков.

Он счел заключение совместного механизма ОЗХО/ООН по расследованию некомпетентным.

Конашенков пояснил, что авиационные бомбы оставляют воронки круглой или эллипсоидной формы, а на фото видны прямоугольные края воронки. Тем более, что в пользу версии о наземной бомбе говорят вмятые внутрь края воронки.