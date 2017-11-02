Обвиненному в растрате сыну Авакова не хватило электронного браслета

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины Александр Снегирев заявил, что обвиняемому по делу о закупке рюкзаков для Нацгвардии Украины сына министра МВД Арсена Авакова Александру не хватило электронного браслета. Об этом сообщает «112 Украина».

«О браслете давайте поговорим позже, браслетов не хватает на данный момент. На этот вопрос не готов отвечать и никто вам не ответит», — подчеркнул Снегирев.

Сын главы МВД Украины Александр Аваков был задержан 31 октября по подозрению в нецелевой растрате 520 тысяч долларов при закупке рюкзаков для МВД в 2015 году. 1 ноября Соломенский районный суд Киева избрал Александру Авакову меру пресечения в виде личного обязательства — он должен носить электронный браслет, сдать паспорта и при первой необходимости являться в правоохранительные органы.

В тот же день в Верховной Раде были зарегистрированы два проекта постановления об отстранении министра внутренних дел Украины Арсена Авакова от должности. Их инициаторами стали внефракционный депутат Юрий Левченко и депутат парламентской фракции «Блока Петра Порошенко» Сергей Каплин.

Объяснительные записки к документам в системе Верховной Рады в настоящее время отсутствуют, но наблюдатели связывают проекты с коррупционным скандалом вокруг Авакова и его семьи.

В ведомстве заявили о попытке дискредитации министра, а сам Аваков заявил, что его сын сумеет доказать свою невиновность.