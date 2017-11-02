Бывший замглавы ФСИН задержан за получение взяток на 110 млн рублей

Сотрудники Следственного комитета совместно с ФСБ задержали бывшего заместителя директора ФСИН России Николая Баринова, сообщает пресс-служба СКР.

Баринова подозревают в получении 110 млн рублей от строительных компаний, у которых он, по данным следователей, вымогал деньги для одобрения их проектов.

Речь о работах по строительству следственного изолятора «Кресты-2» в Колпинском районе Петербурга.

По версии следствия, с мая по август 2007 года подозреваемый вымогал взятки, у руководителей двух стройфирм. Чиновник требовал «не менее 12 процентов» от каждого заказа по строительству СИЗО.

Затем, с октября 2007 по декабрь 2012 года, работая в Санкт-Петербурге и Москве, Баринов, как отмечает СК, «неоднократно получал от вышеуказанных лиц взятки в различных размерах, а всего в общей сумме не менее 110 миллионов рублей».

Решается вопрос об избрании экс-чиновник меры пресечения.