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02 ноября 2017, 10:28
взрыв газовая промышленность Крым ФСБ

ФСБ возбудила три дела о диверсиях в Крыму

Повреждение опоры ЛЭП в Крыму
Повреждение опоры ЛЭП в Крыму
фото: НАК

Крымское управление ФСБ России возбудило три уголовных дела по статье «Диверсия» из-за повреждений на двух газопроводах и линии электропередачи. Об этом сообщают «Интерфакс» и РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Задержанных, обвиняемых, подозреваемых пока нет», — отметили в ФСБ.

В результате аварии на газопроводе под Алуштой без газа остались около 3 тысяч человек.

Кроме этого на некоторое время погрануправление ФСБ закрывало пропуск на границе Крыма и Украины. Сейчас российские пограничники возобновили пропуск машин и людей через границу. Это подтвердили и в Госпогранслужбе Украины.

Накануне вечером и ночью под Алуштой произошли три взрыва. Был поврежден газопровод в Запрудном, затем в поселке Виноградное, через несколько часов рухнула опора ЛЭП у памятника Крымским партизанам вблизи Алушты, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источник.

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