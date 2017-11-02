ФСБ возбудила три дела о диверсиях в Крыму

Крымское управление ФСБ России возбудило три уголовных дела по статье «Диверсия» из-за повреждений на двух газопроводах и линии электропередачи. Об этом сообщают «Интерфакс» и РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Задержанных, обвиняемых, подозреваемых пока нет», — отметили в ФСБ.

В результате аварии на газопроводе под Алуштой без газа остались около 3 тысяч человек.

Кроме этого на некоторое время погрануправление ФСБ закрывало пропуск на границе Крыма и Украины. Сейчас российские пограничники возобновили пропуск машин и людей через границу. Это подтвердили и в Госпогранслужбе Украины.

Накануне вечером и ночью под Алуштой произошли три взрыва. Был поврежден газопровод в Запрудном, затем в поселке Виноградное, через несколько часов рухнула опора ЛЭП у памятника Крымским партизанам вблизи Алушты, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источник.