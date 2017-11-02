Минобороны РФ поймало США на незнании географии

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков прокомментировал заявление командующего силами специальных операций международной коалиции под руководством США генерал-майора Джеймса Джеррарда о ситуации на востоке Сирии, говорится в пресс-релизе, поступившем в распоряжение «Полит.ру».

По утверждению Джеррарда, из Дейр-эз-Зора, освобожденного от боевиков террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России), «тысячи арабов» бегут на север, в сторону Меядина (город в действительности расположен к югу от Дейр-эз-Зора).

Представитель российского Минобороны отметил, что «от командующего ССО коалиции довольно странно было услышать географический абсурд». Меядин, который расположен в 40 километрах южнее Дейр-эз-Зора, уже более двух недель освобожден от боевиков ИГ, указал Конашенков: «Поэтому тысячи сирийцев не "бегут" туда из Дейр-эз-Зора, а возвращаются в свои дома с гуманитарной помощью, которая доставляется российским Центром примирения враждующих сторон и международными гуманитарными организациями».

Конашенков также отметил, что на север — в сторону освобожденной Ракки — «желающих бежать из Дейр-эз-Зора сирийцев нет вовсе», поскольку «после бомбардировок города возглавляемой США международной коалицией нет и самой Ракки».

В российском оборонном ведомстве считают, что большинству представителей международной коалиции свойственно «выдавать желаемое за действительное» в Сирии при «абсолютном невладении реальной обстановкой «на земле», однако Джеррард «переплюнул в своих фантазиях о происходящем на востоке Сирии всех сослуживцев».