Минздрав доработает проект антитабачной концепции

Кабинет министров вернул Минздраву антитабачную концепцию, внесенную на рассмотрение правительства в октябре. С ней были не согласны участники табачного рынка, сообщает РБК со ссылкой на источники.

Один из собеседников издания рассказал, что на рассмотрение вице-премьера Ольги Голодец проект еще не выносился. Концепцию не пропустил департамент социального развития правительства из-за нескольких юридических и технических замечаний.

Например, в проекте нет оценки эффективности его реализации и ожидаемых итогов, а также обоснования для усиления мер регулирования табачных изделий.

Ранее к «Концепции осуществления госполитики противодействия потреблению табака на 2017–2022 годы и дальнейшую перспективу» высказывали свои претензии Минфин, Минэкономразвития и Минпромторг. Роспотребнадзор, ФНС, ФТС и Росстат документ одобрили.

Ассоциация «Табакпром» и Совет по вопросам развития табачной продукции были не согласны с некоторыми предложениями Минздрава, в частности, с требованием не относить сведения о составе изделий к коммерческой тайне и запретить оборот некурительных табачных изделий. По этим претензиям участники табачного рынка написали письмо премьер-министру РФ Дмитрию Медведеду с просьбой провести дополнительное обсуждение концепции.