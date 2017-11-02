ЕСПЧ отказался рассматривать иски Яшина и Пономарева

Европейский суд по правам человека отказался рассматривать жалобу оппозиционера Ильи Яшина к России, сообщает пресс-служба Минюста.

«Основанием соответствующего процессуального решения явилось игнорирование запросов ЕСПЧ заявителем, намеревавшимся оспорить законность и обоснованность его содержания под стражей», — говорится в пресс-релизе.

Кроме этого, как сообщают РИА Новости и ТАСС со ссылкой на министерство, Европейский суд также поддержал позицию Минюста по жалобе «Пономарев против России».

По жалобе Пономарева ЕСПЧ не увидел нарушений права на справедливое судебное разбирательство из-за оглашения показаний потерпевшей по делу.