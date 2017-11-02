Выражение Трампа «фейковые новости» стало словом года

Составители словаря английского языка Collins Dictionary назвали словом 2017 года «фейковые новости» (fake news). Частотность его употребления увеличилась на 365%, говорится на сайте издателей.

Словарь определяет «фейковых новостей» как ложную, часто сенсационную информацию, распространяемую под видом новостного сообщения.

Выражение fake news активно использует президент США Дональд Трамп. Именно так он обычно характеризует сообщения американской прессы о его «сговоре с Россией».

Предыдущим словом года был Brexit, обозначающий выход Великобритании из состава Евросоюза.