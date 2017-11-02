Глава Минобороны Великобритании подал в отставку из-за секс-скандала

Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон подал в отставку, сообщает Reuters со ссылкой на представителя ведомства.

Фэллон признал свое поведение не соответствующим высоким стандартам.

«В последние дни появился ряд заявлений о действиях депутатов, в том числе некоторые, касающиеся моего поведения в прошлом. Многие из них были ложными, но я признаю, что в прошлом я не соответствовал высоким стандартам, которых мы требуем от вооруженных сил», — отметил Фэллон.

Речь идет о заявлении радиоведущей и колумнистки Джулии Хартли-Брюэр, которая рассказала прессе, как в 2002 году Фэллон во время партийного съезда положил ей руку на колено. Фэллон извинился перед женщиной за инцидент, который обе стороны сочли исчерпанным.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поблагодарила Фэллона за усердную службу в письме, опубликованном The Guardian. Она отметила, что ценит серьезность, которую экс-глава Минобороны проявил при принятии решения об уходе.