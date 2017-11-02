СМИ сообщили о попытках «кремлевских хакеров» взломать 4700 ящиков на Gmail

Хакерская группировка Fancy Bear в 2015-2016 годах пыталась взломать 4700 почтовых ящиков на Gmail. Целями киберпреступников были политики и общественные деятели из США, Украины, России, Грузии и Сирии. Об этом сообщает Associated Press — агентство проанализировало данные 19 тысяч вредоносных ссылок, собранных компанией по кибербезопасности Secureworks. Также был проведен анализ более 100 интервью с лицами, оказавшихся целью хакеров.

Согласно данным агентства, целью хакеров были участники избирательной кампании Хиллари Клинтон, электронная переписка украинских офицеров, представителей российской оппозиции, оборонных подрядчиков США.

Агентство связывает хакерскую группировку с российскими властями. В частности, отмечается, что хакеры работали с 9 до 18 по Москве, с понедельника по пятницу.

В США были атакованы аккаунты бывших госсекретарей Джона Керри и Колина Пауэлла, бывшего верховного главнокомандующего силами НАТО в Европе Филипа Бридлава, а также 130 человек, связанных с Демпартией США.

В России Fancy Bear пыталась взломать аккаунты противников властей и десятков журналистов.

Среди них были Михаил Ходорковский и участница группы Pussy Riot Мария Алехина.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал необоснованной идею о том, что российские власти связаны с хакерской группировкой.