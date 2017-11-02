Бывший глава Генштаба Украины рассказал о сдаче крымского флота России

Бывший глава Генштаба Вооруженных сил Украины Юрий Ильин дал в России показания, согласно которым в феврале 2014 года и. о. министра обороны страны Игорь Тенюх по согласованию с и. о. президента Александром Турчиновым понизили степень готовности ВСУ в Крыму с полной до постоянной.

Показания опубликовал в Facebook Максим Герасько — бывший адвокат экс-президента Украины Виктора Януковича. Суд в Киеве отстранил Герасько от представления интересов Януковича по делу о госизмене, посчитав, что адвокат затягивает процесс.

По словам Ильина, 27 февраля 2014 года, когда стало известно «о захвате неизвестными административных и государственных учреждений в Симферополе», он распорядился о приведении ВСУ в Крыму в полную боевую готовность. Однако с ним не согласился Владимир Замана — назначенный Радой уполномоченный по вопросам Минобороны.

Также, по данным Ильина, Замана по согласованию с Турчиновым решили «понизить степень готовности войск в Крыму с полной до постоянной».

А тогдашний глава Минобороны Игорь Тенюх якобы отказался утверждать вывод кораблей из Крыма в море. Замана, со слов Ильина, сказал после этого коллегам на совещании: «Готовьтесь менять кокарды».