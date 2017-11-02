«Инвитро» изучит перспективы суда с Геннадием Онищенко

Компания «Инвитро» рассматривает возможность подачи иска о защите деловой репутации к депутату Госдумы Геннадию Онищенко. Об этом сообщается на сайте компании.

31 октября Онищенко, в прошлом занимавший должность главного санитарного врача страны, заявил, что лаборатории «Инвитро» передают материалы за рубеж.

«Во многих клиниках крупных городов нашей страны они проводят исследования, проводят качественно, но при этом имеют огромные возможности по изучению этого материала на территории нашей страны. Передачи данных за рубеж, я неоднократно обращал внимание спецслужб, что это нужно прекратить или взять под серьезный контроль», — заявил парламентарий в телеэфире.

В «Инвитро» отмечают, что компания работает согласно российскому законодательству и не передает данные россиян за рубеж и готовы отстаивать эту позицию в суде.