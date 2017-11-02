Кадыров призвал захоронить Ленина

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал вынести тело Владимира Ленина из мавзолея и захоронить.

«Решать вопрос о захоронении Ленина должен, конечно же, президент России Владимир Путин. Но я лично убежден, что довольно глазеть на труп Ленина. И руководителя революции давно пора похоронить, это и разумно и человечно», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Он также заявил, что необходимо предать земле и военачальника Хаджи-Мурата, «голова которого по сей день хранится в музее Санкт-Петербурга». Речь идет о Музее антропологии и этнографии (бывшей Кунсткамере).

Кадыров заявил, что тему захоронения Ленина подняла спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Накануне в интервью «Аргументам и фактам» председатель верхней палаты заявила, что перезахоронение произойдет, «когда общество придет к консенсусу по этой теме».

«Я думаю, будет найден какой-то спокойный, неконфликтный способ решения этой проблемы. Может, путем референдума, что позволит выявить мнение большинства. Но это будет не сегодня и не завтра», — сказала Матвиенко.

Она добавила, что сейчас «есть еще целое поколение, для которого имя Ленина значит очень многое» и «еще один очаг противостояния стране не нужен».