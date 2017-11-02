Духовный лидер Ирана допустил изоляцию США с помощью России

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным, что активизация сотрудничества двух государств может привести к изоляции США, сообщает Reuters.

Напомним, 1 ноября Владимир Путин провел переговоры с аятоллой Хаменени, а также трехстороннюю встречу с президентами Ирана и Азербайджана Хасаном Роухани и Ильхамом Алиевым. Стороны обсудили сотрудничество в энергетике, транспортном машиностроении, сельском хозяйстве, затронули проблему санкций и другие актуальные вопросы экономики. По словам российского лидера, работа идет «весьма продуктивно», однако остается еще «очень много вопросов, проблем», которые невозможно решить в одностороннем порядке.

Аятолла Хаменеи назвал Россию страной, с которой можно строить диалог и сотрудничать и отметил: «Полное урегулирование сирийского кризиса требует усиления сотрудничества между Ираном и Россией, в результате него можно изолировать Америку и восстановить стабильность в регионе» (цитата по РБК).

Духовный лидер Ирана выразил убежденность в том, что Россия и Иран «могут достигать общих целей в сложных областях». При этом Хаменеи назвал неудачными действия возглавляемой США коалиции в Сирии: «Все проблемы Сирии и пути выхода из кризиса следует искать в этой стране, и на сирийское правительство не будут оказывать давления на осуществление каких-либо планов».