В Латвии одобрили законопроект о воевавших на стороне Гитлера ветеранах

Парламент Латвии (Сейм) во втором чтении из трех необходимых принял законопроект о присвоении статуса участника Второй мировой войны. Об этом сообщает Delfi.

Целью документа, как сказано в сопроводительной записке, является признание заслуг граждан Латвии, которые выступали в войне как против нацистской Германии и ее союзников, так и против СССР.

Согласно законопроекту, ветеранам планируется выдавать свидетельство установленного образца и памятный нагрудный знак.

Местные власти смогут устанавливать для участников Второй мировой войны льготы.

В статусе участника будет отказано тем, кто входил в Национал-социалистическую партию Германии, тайную полицию и службы безопасности. Кроме того, статус не получат те, кто совершил преступления против человечества, а также сотрудникам КГБ СССР и ЛССР.