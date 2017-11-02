Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
2 ноября 2017, четверг, 21:24
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ
Нетленка
Семинары
Новости регионов

Виктория Мясникова, менеджер: «Не люблю это время года, потому что неожиданно выпадает снег». В Екатеринбурге 1 градус тепла. ФОТО, ВИДЕО
СКР проводит проверку по информации о хищениях в одном из иркутских колледжей
В Иркутской области школьники участвуют в апробации ГИА по китайскому языку
Здание Иркутского ТЮЗа частично отреставрируют, частично – снесут и построят новые помещения
Николаевская-на-Амуре прокуратура приняла отчет о благоустройстве воинских захоронений
С ангарчанина, сбившего на переходе девушку, взыскали 100 тысяч за моральный ущерб
В Иркутске 3 ноября без осадков, до +7°
Музей спортивной славы Сочи пополнил фонды
Первые на орбите: как дворняги космос покоряли
Виртуальный исторический парк Тюмени переплюнул московский
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Документы
О проекте
Партнеры
02 ноября 2017, 19:00
Вторая мировая война Латвия

В Латвии одобрили законопроект о воевавших на стороне Гитлера ветеранах

Сейм Латвии
Сейм Латвии
фото: Today.kz

Парламент Латвии (Сейм) во втором чтении из трех необходимых принял законопроект о присвоении статуса участника Второй мировой войны. Об этом сообщает Delfi.

Целью документа, как сказано в сопроводительной записке, является признание заслуг граждан Латвии, которые выступали в войне как против нацистской Германии и ее союзников, так и против СССР.

Согласно законопроекту, ветеранам планируется выдавать свидетельство установленного образца и памятный нагрудный знак.

Местные власти смогут устанавливать для участников Второй мировой войны льготы.

В статусе участника будет отказано тем, кто входил в Национал-социалистическую партию Германии, тайную полицию и службы безопасности. Кроме того, статус не получат те, кто совершил преступления против человечества, а также сотрудникам КГБ СССР и ЛССР.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Виртуальная валюта Bitcoin
Роскомнадзор заблокировал 13 сайтов о криптовалютах
Александр Журавлев
Журналисты узнали о новом командующем группировкой РФ в Сирии
Дмитрий Страшнов
Страшнов устроился в компанию по производству удобрений
Банк Англии
Банк Англии повысил базовую ставку впервые за 10 лет
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов
Ульяновский губернатор предложил захоронить Ленина на родине
Архив новостей

Самое читаемое

А.Навальный на митинге
Навальный решил подать в суд на Путина
Илья Пономарев
Пономарев заявил о передаче генералом ФСБ данных для «Он нам не Димон»
Арсен Аваков
Аваков прокомментировал задержание сына
Леонид Волков
Во Владимирской области решили делать фото участников протестов
Пункт пропуска Армянск на границе Украины и Крыма
Россия закрыла границу Крыма с Украиной
21:01 Ульяновский губернатор предложил захоронить Ленина на родине
20:48 Журналисты узнали о новом командующем группировкой РФ в Сирии
20:29 Страшнов устроился в компанию по производству удобрений
20:14 «Инвитро» изучит перспективы суда с Геннадием Онищенко
19:58 Акционеры ЮКОСа отказались от требований в Бельгии

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Сергей Лебедев
Сергей Алексеевич Лебедев
2 ноября 1902 года родился Сергей Лебедев, создатель первой отечественной ЭВМ
19:36 Испания потребовала арестовать Пучдемона и его соратников
19:33 Роскомнадзор заблокировал 13 сайтов о криптовалютах
19:18 Опрошенные «ВКонтакте» подростки назвали примерами для подражания Путина и Иисуса
19:00 В Латвии одобрили законопроект о воевавших на стороне Гитлера ветеранах
18:34 Лидеры фракций доверили Володину курировать борьбу с коррупцией
18:12 Пригожин опроверг связь с «фабрикой троллей» и претензии парламента США
17:48 Бывший замглавы ФСИН задержан за получение взяток на 110 млн рублей
17:42 Объявлены победители конкурса научного танца
17:18 «Лаборатория Каперского» сообщила о крадущем биткойны трояне
17:09 Выражение Трампа «фейковые новости» стало словом года
16:56 Путин пообещал использовать потенциал бывших губернаторов
16:53 Tesla отчиталась о рекордном убытке в своей истории
16:47 Из банковской ячейки в Москве похитили 400 тысяч евро
16:29 ЕСПЧ отказался рассматривать иски Яшина и Пономарева
16:28 Песков прокомментировал обещание Навального подать в суд на Путина
16:08 Поклонская признала необходимость захоронить Ленина
16:06 Банк Англии повысил базовую ставку впервые за 10 лет
15:57 Шестерых российских чиновников заподозрили в причастности ко взлому почты Демпартии США
15:52 Минздрав доработает проект антитабачной концепции
15:50 В Минобороны РФ сочли бомбу с химзарядом в Хан-Шейхуне наземной
15:31 Скончался автор «Кавказского пленного» Владимир Маканин
15:18 Стерлигов заявил о продаже своих магазинов из-за нежелания обслуживать геев
15:15 Российская компания займется диагностикой линий электропередачи в Саудовской Аравии
15:02 СМИ сообщили о попытках «кремлевских хакеров» взломать 4700 ящиков на Gmail
14:42 Угарный газ помогает нырять морским слонам
14:34 Путин соберет на встречу уволенных глав регионов
14:14 Бывший глава Генштаба Украины рассказал о сдаче крымского флота России
13:53 Песков прокомментировал призывы похоронить Ленина
13:51 Серебренникова номинировали на премию «Золотая маска»
13:34 Group-IB начала сотрудничество с Интерполом в поиске организаторов атаки Bad Rabbit
13:16 Андрей Турчак стал сенатором от Псковской области
13:05 ФСИН к 2018 году создаст новые браслеты для осужденных
12:55 Клеткам детских опухолей помешают ремонтировать ДНК
12:51 О выдвижении в президенты России впервые заявил темнокожий кандидат
12:45 Франция сократила срок выдачи виз в Москве до двух суток
12:32 Суд отказал Siemens в приостановке рассмотрения иска к структурам «Ростеха»
12:28 Мутко уклонился от обсуждения гонорара аргентинцам за открытие «Лужников»
12:14 Новое облачное решение защитит веб-приложения от хакерских атак
12:06 Курс биткойна впервые превысил 7 тысяч долларов
11:58 ЦБ решил расширить полномочия временной администрации санируемых банков
11:54 Издание ФАН заявило о цензуре со стороны Google
11:38 ЦРУ опубликовало 470 тысяч документов и дневник бен Ладена
11:35 Медведев наградил заподозренную в сборе биоматериала компанию «Инвитро»
11:34 Туристам разрешили 90 дней безнаказанно курить на пляжах Таиланда
11:24 Эксперты ВЭФ пообещали равноправие женщин и мужчин через 100 лет‍
Apple Boeing Facebook Google iPhone IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter Абхазия аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Аркадий Дворкович Арктика Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов борьба с курением Бразилия Валентина Матвиенко вандализм Ватикан ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы ВЦИОМ выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы Вячеслав Володин гаджеты газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток декларации чиновников деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Ингушетия Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Киргизия Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение Конституционный суд Конституция кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика Ленинградская область лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия Мария Захарова МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минсельхоз Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минэнерго Минюст «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС мобильные приложения Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка Мурманская область МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» недвижимость некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН ОПЕК оппозиция опросы оружие отставки-назначения офшор Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение Почта России права человека правительство Право правозащитное движение православие «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край Продовольствие происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Республика Карелия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос «Роснефть» Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Полонский Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид Счетная палата США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии Трансаэро транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство уголовный кодекс УЕФА Узбекистан Украина Условия труда фармакология ФАС ФБР Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие химия хоккей хулиганство цензура Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦРУ ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола эволюция Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Якутия Яндекс Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129090, г. Москва, Проспект Мира, дом 19, стр.1, пом.1, ком.5
Телефон: +7 495 980 1894.
Яндекс.Метрика
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.