Скончался автор «Кавказского пленного» Владимир Маканин

Писатель Владимир Маканин скончался в возрасте 80 лет. Об этом сообщается на сайте издательства «Эксмо».

В сообщении говорится, что писатель умер 1 ноября у себя дома в поселке Красный под Ростовом-на-Дону.

Похороны Маканина состоятся 3 ноября на кладбище в его поселке.

Владимир Маканин родился в Орске в 1937 году. Среди его наиболее известных книг «Андеграунд, или Герой нашего времени», «Две сестры и Кандинский», повесть «Кавказский пленный», экранизированная в 2008 году Алексеем Учителем.