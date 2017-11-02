Ульяновский губернатор предложил захоронить Ленина на родине

Тело Владимира Ленина следует захоронить на его родине в Ульяновской области, считает губернатор региона Сергей Морозов. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Морзова.

«Мы неоднократно выступали с такой инициативой — захоронить Владимира Ильича на его родине, на нашей земле. Сергей Иванович (Морозов) считает, что это правильно», — заявили там.

В пресс-службе отметили, что на родине Ленина есть множество памятных мест, связанных с революцией.

Ранее за то, чтобы вынести тело Ленина из мавзолея, высказывались телеведущая Ксения Собчак и глава Чечни Рамзан Кадыров.