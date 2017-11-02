Россия вновь не увидела доказательств вмешательства в выборы в США‍

Посольство России в США опубликовало заявление, связанное с состоявшимися 2 ноября в американском Конгрессе слушаниями по делу о предполагаемом вмешательстве Москвы в президентские выборы в США, в которых принимали участие представители Twitter, Facebook и Google.

Российские дипломаты заявили, что заседание только подтвердило отсутствие доказательств вмешательства РФ в выборы президента США.

В заявлении отмечается, что этот факт американские власти пытаются закамуфлировать оскорблениями, как, например, сделал сенатор от Орегона, назвавший руководство России «фашистами».

«Пора уже даже тем, кто здесь предпочитает тон лавочников, развязавших Вторую мировую войну, уяснить, что Российская Федерация во внутренние дела Соединенных Штатов Америки не вмешивается», — сказано в заявлении.

Слушания в Конгрессе проходили два дня. Сенаторы потребовали от юристов Facebook, Twitter и Google объяснений, почему они не противостояли «российскому вмешательству» в выборы на их площадках.

Юрисконсульт Facebook заявил, что некие связанные с Россией группы пытались подорвать легитимность главы Белого дома, что идет вразрез с заявлениями Сената. Представитель компании Google, которой принадлежит видеохостинг YouTube, подчеркнул, что расследование не выявило злоупотреблений его ресурсами со стороны каких-либо российских структур.