02 ноября 2017, 19:36
Испания потребовала арестовать Пучдемона и его соратников
Испанская прокуратура запросила европейский ордер на арест отстраненного от власти главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона и его соратников. Об этом пишет 20minutos.es.
Речь идет о четырех соратниках Пучдемона.
Предполагается, что все пятеро находятся в Бельгии.
Еще девять советников Пучдемона сегодня предстали перед судом в Мадриде и были арестованы.
Один из них — бывший члена регионального правительства Санти Вилу, добровольно подавший в отставку, может выйти под залог в 50 тысяч евро.
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