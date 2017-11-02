Испания потребовала арестовать Пучдемона и его соратников

Испанская прокуратура запросила европейский ордер на арест отстраненного от власти главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона и его соратников. Об этом пишет 20minutos.es.

Речь идет о четырех соратниках Пучдемона.

Предполагается, что все пятеро находятся в Бельгии.

Еще девять советников Пучдемона сегодня предстали перед судом в Мадриде и были арестованы.

Один из них — бывший члена регионального правительства Санти Вилу, добровольно подавший в отставку, может выйти под залог в 50 тысяч евро.