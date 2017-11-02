02 ноября 2017, 14:34
Путин соберет на встречу уволенных глав регионов
Президент России Президент сегодня, 2 ноября, проведет встречу с 10 бывшими главами регионов, которые ушли в отставку в сентябре-октябре. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Встреча состоится в Ново-Огареве.
По словам Пескова, эти руководители «внесли вклад в развитие своих регионов и соответствующая оценка будет дана президентом на встрече».
На встрече не будет бывшего главы Псковской области Андрея Турчака, назначенного после отставки секретарем генсовета «Единой России».
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