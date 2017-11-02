Песков прокомментировал обещание Навального подать в суд на Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле знают о намерении оппозиционера Алексея Навального подать в суд на главу государства Владимира Путина. Как сообщает «Дождь», Песков отметил, что разрешения на проведение митингов выдает городская администрация, которая от федеральных властей никаких указаний на этот счет не получала.

«Мы не даем разрешения [на проведение митингов]. Не наша прерогатива», — сказал Песков. Его слова о том, что никаких запретных мер Кремлем не предпринималось, подтвердил «Дождю» еще один источник.

1 ноября Алексей Навальный пообещал, что подаст в суд на Путина из-за того, что штаб оппозиционера ежедневно получает около 200 запретов от городских властей на проведение митингов. Он выразил уверенность в том, что этот факт связан с указаниями федеральных властей.

Член Общественной палаты РФ юрист Илья Ремесло опубликовал таблицу, из которой следует, что на самом деле Навальному разрешают проводить митинги. Ремесло предположил, что оппозиционер сознательно искажает данные. «Он заспамливает администрации городов, они дают ему разрешения, а он не проводит митинги», — подчеркнул Ремесло.