Песков прокомментировал призывы похоронить Ленина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал вновь оживившуюся дискуссию о дальнейшей судьбе тела Владимира Ленина, сообщает РИА Новости.

Напомним, ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что перезахоронение останков Ленина, которые сейчас находятся в мавзолее на Красной площади, произойдет, «когда общество придет к консенсусу по этой теме». Вслед за этим глава Чечни Рамзан Кадыров призвал вынести тело Владимира Ленина из мавзолея и захоронить.

Кроме того, за захоронение останков Ленина выступили журналистки Ксения Собчак и Екатерина Гордон, заявившие о намерении баллотироваться в президенты России.

Песков, в свою очередь, отметил: «Мы знаем, что высказываются разные точки зрения, общественно достаточно резонансная тема, но, тем не менее, она не является темой на повестке дня кремлевской администрации».