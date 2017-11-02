Поклонская признала необходимость захоронить Ленина
Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская поддержала предложение главы Чечни Рамзана Кадырова, призвавшего похоронить Ленина. Об этом пишет РБК.
«Полностью поддерживаю Рамзана Ахматовича. Это негуманно. Нахождение трупа в центре столицы не приносит ничего светлого и доброго», — заявила Поклонская изданию.
Ранее о необходимости предать земле тело вождя мировой революции говорила телеведущая Ксения Собчак, заявившая о своем желании баллотироваться на пост президента РФ. Она подчеркнула, что страна проваливается в средневековье, в том числе, и потому, что на главной площади страны лежит тело человека.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль знает о возобновившейся дискуссии, но этот вопрос не является повесткой администрации президента.