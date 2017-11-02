Российская «фабрика троллей» столкнула в Техасе сторонников и противников ислама

Комитет по разведке Палаты представителей США обнародовал около 20 примеров политической рекламы в Facebook, за которой, предположительно, стояло российское «Агентство интернет-исследований», известное также как «фабрика троллей», передает CNN.

В частности, в мае 2016 года, согласно представленным данным, две спонсируемые из России группы в Facebook организовали у исламского центра в Хьюстоне акции сторонников и противников ислама.

Одна из групп, Heart of Texas, имевшая 250 тысяч подписчиков организовала демонстрацию с призывом «остановить исламизацию Техаса». А другая, United Muslims of America (300 тысяч подписчиков), в тот же день вывела своих сторонников на демонстрацию, чтобы «спасти знание ислама».

Обе акции протеста проходили в нескольких метрах друг от друга.

По словам сенатора Ричарда Берра, на организацию обеих акций потребовалось всего около 200 долларов.

В общей сложности компания Facebook обнаружила более 3 тысяч объявлений, связанных с «фабрикой троллей». Ее политическую рекламу в соцсети в 2015-2017 годах посмотрели более 11 млн человек.