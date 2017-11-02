Большинство опрошенных россиян решили не праздновать День народного единства

Социологи «Левада-центра» провели опрос, посвященный Дню народного единства.

Среди опрошенных 53% заявили, что знают об этом празднике, однако 5% все еще путают его с годовщиной Октябрьской революции, пишут «Известия».

Большинство опрошенных (57%) не планируют отмечать ни тот, ни другой праздник.

Респондентом предлагалось на выбор определить, какой праздник отмечается 4 ноября.

Социологи получили следующие результаты.

День народного единства — 53%,

День согласия и примирения — 13%,

День освобождения от польско-литовских интервентов — 3%,

Другое — 3%,

День Октябрьской революции — 5%,

Затруднились ответить — 23%.

Опрос проводился с 20 по 24 октября среди 1600 человек из 137 населенных пунктов 48 регионов.

День народного единства отмечается в России с 2005 года. Тогда о празднике 4 ноября знали всего 8% опрошенных.

В этом году 4 ноября выпадает на субботу, поэтому понедельник 6 ноября объявлен выходным днем.