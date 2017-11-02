Опрошенные «ВКонтакте» подростки назвали примерами для подражания Путина и Иисуса

Социальная сеть «ВКонтакте» представила на конференции Russian Internet Week исследование российской молодежи, сообщает РБК.

Исследование проводилось в июле 2017 года среди 10 тысяч пользователей сети в возрасте 14-25 лет.

Участников опроса спросили, кого они считают для себя примером для подражания. В число самых популярных образцов для подражания вошли родители президент РФ Владимир Путин, создатель и глава компаний SpaceX и Tesla Илон Макс, Иисус Христос.

Однако большинство участников опроса заявили, что у них нет примера для подражания.