02 ноября 2017, 19:18
Опрошенные «ВКонтакте» подростки назвали примерами для подражания Путина и Иисуса
Социальная сеть «ВКонтакте» представила на конференции Russian Internet Week исследование российской молодежи, сообщает РБК.
Исследование проводилось в июле 2017 года среди 10 тысяч пользователей сети в возрасте 14-25 лет.
Участников опроса спросили, кого они считают для себя примером для подражания. В число самых популярных образцов для подражания вошли родители президент РФ Владимир Путин, создатель и глава компаний SpaceX и Tesla Илон Макс, Иисус Христос.
Однако большинство участников опроса заявили, что у них нет примера для подражания.
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