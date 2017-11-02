02 ноября 2017, 20:48
Журналисты узнали о новом командующем группировкой РФ в Сирии
Командовать группировкой российских войск в Сирии будет генерал-полковник Александр Журавлев, сообщили РБК источники в Минобороны РФ.
С июля по декабрь 2016 года Журавлев уже занимал эту должность. После был назначен замначальника Генштаба. В феврале 2017 года Журавлев получил звание генерал-полковника.
Сергей Суровикин, руководивший сирийской группировкой войск до недавнего времени, накануне был назначен главкомом ВКС России.
По данным РБК, задачей Журавлева станет подготовка к завершению военной операции Росси в Сирии.
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