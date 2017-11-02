Журналисты узнали о новом командующем группировкой РФ в Сирии

Командовать группировкой российских войск в Сирии будет генерал-полковник Александр Журавлев, сообщили РБК источники в Минобороны РФ.

С июля по декабрь 2016 года Журавлев уже занимал эту должность. После был назначен замначальника Генштаба. В феврале 2017 года Журавлев получил звание генерал-полковника.

Сергей Суровикин, руководивший сирийской группировкой войск до недавнего времени, накануне был назначен главкомом ВКС России.

По данным РБК, задачей Журавлева станет подготовка к завершению военной операции Росси в Сирии.