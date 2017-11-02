Пригожин опроверг связь с «фабрикой троллей» и претензии парламента США

Структуры бизнесмена Евгения Пригожина «никак не связаны с деятельностью, направленной на вмешательство в американские выборы», в частности, с «Агентством интернет-исследований» в Петербурге, которое часто называют «фабрикой троллей». Об этом РБК заявил представитель Пригожина.

Конгресс США и спецпрокурор Роберт Мюллер проводят расследование предполагаемого вмешательства России в американские выборы в 2016 году. Речь идет о взломе серверов Демпартии США и о публикации переписки команды кандидата в президенты Хиллари Клинтон, а также о случаях манипулирования общественным сознанием через СМИ и соцсети.

Ряд СМИ считают, что Пригожин контролирует «фабрику интернет-троллей» и «фабрику медиа». Против бизнесмена в США введены санкции из-за того, что он занимается поставками продовольствия для российских госучреждений.

«Нам неизвестны причины возможного введения новых санкций со стороны США. Мы также не понимаем, какое отношение к расследованиям в официальных инстанциях США имеют фирмы, принадлежащие Евгению Пригожину», — заявил РБК представитель бизнесмена.